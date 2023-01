Lavori SP142 isolate comunità Cilentane, Dante Santoro: "Urge intervenire" "Mi faccio portavoce dei cittadini presso le istituzioni competenti"

Ancora disagi per chi transita abitualmente sulla Sp142, la strada cilentana che collega Campora a Vallo della Lucania che fino al prossimo 1 aprile resterà inaccessibile per lavori. Il Segretario della Lega Salerno e Consigliere Comunale Dante Santoro interviene sul tema, chiedendo interventi rapidi.

Le parole di Dante Santoro

“Essendo isolate intere Comunità, in primis quella del Comune di Campora, è necessario che ci siano tempi celeri e vedano finalmente la luce queste opere di sistemazione e messa in sicurezza. Tanti cittadini lo chiedono a gran voce e mi farò da portavoce presso tutte le Istituzioni competenti affinchè ci sia un’accelerata e i tempi non si protraggano oltre date e scadenze definite, magari anticipando anche i tempi di consegna, realizzato che la situazione attuale crea grave disagio alla popolazione".