Il Comune di Pollica punta all'affidamento degli impianti sportivi Pubblicati due bandi che scadranno il prossimo 13 febbraio

Il Comune di Pollica punta ad affidare la gestione delle strutture sportive di proprietà dell'Ente. Il Comune, amministrato dal sindaco Stefano Pisani, ha pubblicato due bandi, in scadenza il 13 febbraio alle 12, per l’affidamento delle strutture presenti a Pioppi (Centro velico, calcio a 5, tennis) e ad Acciaroli (calcio a 5, tennis, palestra e una piccola piscina).

Le parole di Pisani

«Lo sport non è solo un modo importante per vivere in salute, ma può e deve essere anche una importante opportunità di lavoro sul nostro territorio e per il nostro territorio! La speranza adesso è di ricevere importanti ed interessanti progetti!» ha commentato il sindaco del comune cilentano.