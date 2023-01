Una messa solenne in memoria del patrono della polizia municipale a Pontecagnano La funzione religiosa in onore di San Sebastiano si terrà presso la Chiesa Maria SS. Immacolata

Il prossimo venerdì 20 gennaio, alle ore 18:30, sarà officiata la rituale Messa Solenne in memoria della festività di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Municipale.

La funzione religiosa sarà celebrata presso la Chiesa Maria SS. Immacolata, sita al Corso Umberto I, e verrà officiata da Don Antonio Pisani.

All’evento prenderanno parte i massimi rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine a livello locale e provinciale, nonché i comuni cittadini che vorranno rendere omaggio a tutti gli agenti che, con spirito di sacrificio e senso del dovere, operano quotidianamente per proteggere il territorio e chi lo abita.

Alla fine della funzione si procederà alla presentazione del calendario della Polizia Municipale, alla presenza del Sindaco Giuseppe Lanzara, dell’Assessore alla Polizia Municipale Michele Roberto Di Muro e del Comandante Franco Lancetta.

Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale, unitamente alle donne ed agli uomini del Corpo, faranno dono di un almanacco contenente una galleria fotografica dei dipendenti in servizio, dunque immortalati durante lo svolgimento delle rispettive mansioni in tema di tutela della pubblica incolumità, del controllo della viabilità, della sicurezza etc.

I commenti dell'amministrazione

“Il 20 gennaio torneremo in Chiesa per onorare un martire che è divenuto simbolo di tutte le donne e gli uomini che, indossando la divisa, si prodigano per le nostre comunità. Ringraziamo una ad una queste persone e garantiamo il massimo impegno per rendere il loro servizio sempre più sicuro, efficiente e risolutivo di tutta la serie di problematiche che incombono sul territorio. La Polizia Municipale è una risorsa fondamentale, con cui il dialogo è costante e sempre proteso a creare migliori condizioni di vivibilità sul territorio”, ha affermato il Vice-Sindaco con delega alla Polizia Municipale Michele Roberto Di Muro.

A seguire, il Sindaco Giuseppe Lanzara ha dichiarato:“L’organizzazione e la resa di un Comando in termini di operosità e fattività è cosa difficile, particolarmente in momenti critici come quello che stiamo vivendo. Naturalmente il nostro compito è quello di garantire condizioni organiche e strumentali perché il lavoro svolto dalla Polizia Municipale possa prospettarsi sempre migliore ed a mero vantaggio del benessere di tutti. Grazie dunque agli agenti, agli uffici, alle Forze dell’Ordine, alle associazioni: ciascuno può e deve incidere su questo territorio in modo positivo e propositivo. Solo così riusciremo a rendere questa Città ancora più accogliente e bella”.