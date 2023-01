Omignano punta sulla videosorveglianza, previsto un nuovo sistema di controllo Gli occhi elettronici saranno posizionati su tutto il territorio

Omignano punta sulla videosorveglianza. Con apposita delibera di Giunta, si autorizza, difatti, il sindaco Raffaele Mondelli a sottoscrivere con il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il patto per la sicurezza urbana dando indirizzo all'ufficio tecnico di predisporre un progetto per presentare domanda di ammissione a finanziamento per l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità.

L'obiettivo

-Obiettivo del programma nazionale del Ministero dell'Interno è il rafforzamento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con il fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del Sud Italia, con limite di finanziamento per ciascun progetto di € 250.000,00.

Le aree interessate

Le aree interessate sono le seguenti: Pedemontana - Cerreta - Pagliarole; Omignano Capoluogo; Omignano Scalo; piazza Mercato; piazza Ferrovia; via S. Francesco; via Isca della Noce.

Il commento

«Stiamo lavorando concretamente per rispondere al problema sicurezza, con una domanda di finanziamento importante che ci consentirà di potenziare il servizio di videosorveglianza soprattutto in periferia - sottolinea il sindaco Raffaele Mondelli - Dobbiamo rafforzare la vivibilità, ponendo attenzione alla tutela ambientale e delle persone, scoraggiando sversamenti, furti e atti vandalici».