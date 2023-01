Maltempo, Guardia Agroforestale al lavoro per contenere danni nel Vallo di Diano Diversi gli interventi messi in campo: operatori in azione nelle zone di maggior criticità

In prima linea per limitare e mettere in sicurezze le zone del Salernitano colpite dal maltempo degli ultimi giorni ci sono anche gli operatori della guardia agroforestale italiana. Sono molteplici gli interventi messi in campo, in particolare nel Vallo di Diano, dove sono stati disposti numerosi operatori nelle zone di maggiore criticità rurale coordinati e diretti dai dirigenti zonali.

Gli interventi riguardano soprattutto alberi caduti e fango in strada. In particolare, il responsabile locale Marcello Laveglia ha notato criticità nel territorio di Padula, lungo il percorso della " Strada Comunale Bufalaria Cammerelle" che collega la Strada ss19 con il ponte denominato "Ponte dell'imperatore", che permette l'attraversamento del fiume Calore. Le abbondati piogge e l'esondazione del fiume avevano allagato anche il manto stradale. Per questo è stato attivato il protocollo del caso, avvisando tempestivamente gli organi preposti nei vari territori.

Ad intervenire anche il presidente Nazionale del Ente, Antonio D'Acunto.