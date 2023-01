Neve nel Salernitano: mezzi al lavoro per liberare le strade a Caggiano Il sindaco di Campagna: "Evitare gli spostamenti verso il Monte Polveracchio"

Il Salernitano si veste di bianco. Dopo le abbondanti piogge, il maltempo ha portato delle intense precipitazioni nevose nelle zone del Vallo di Diano e nel Tanagro, a sud di Salerno.

I centri più colpiti sono stati Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana e Caggiano.

I disagi

A Caggiano sono in azione da ieri sera i mezzi spazzaneve e spargisale. Dopo una notte impegnativa, proseguono i lavori per liberare le arterie principali. Ieri pomeriggio è stata consegnata una nuova fornitura di oltre 8 tonnellate di sale per disgelo che si aggiungono alle scorte già presenti.

"Si raccomanda la massima prudenza e di utilizzare l'auto solo per necessità", l'appello della'mministrazione.

A Padula la neve si è posata anche sul monumentale complesso della Certosa di San Lorenzo. Mentre disagi si registrano anche nel territorio comunale di Campagna dove, vista l’abbondante neve e le condizioni climatiche avverse, l'amministrazione comunale ha invitato i cittadini ad "evitare gli spostamenti verso il Monte Polveracchio, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo". La situazione è costantemente monitorata dal Nucleo Comunale di Protezione Civile.