Pontecagnano: c'è il protocollo d'intesa per messa in sicurezza di via Magellano Si tratta di una delle arterie principali inserite nel progetto viabilità dell'aeroporto di Salerno

di Federica Inverso

L'accordo tra Comune di Pontecagnano, Provincia e Gesac prevede l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'arteria.