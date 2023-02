Sanza il "borgo dell’accoglienza" in mostra a Milano Vetrina di primo piano nell’ambito di “Exempla – Il Grand Tour del Saper Fare Campano”

Il borgo di Sanza e la vetta della Campania, il Monte Cervati, protagonisti alla Stazione Centrale di Milano, nell’ambito della grande vetrina della Regione Campania sulle eccellenze del territorio.

Vetrina di primo piano nell’ambito di “Exempla” – Il Grand Tour del Saper Fare Campano”. Oggi l’importante evento di orientamento per consolidare e rafforzare il posizionamento della destinazione turistica “Campania”, anche attraverso la visual identity “Campania.Divina”, che propone un’immagine unitaria dell’offerta culturale e paesaggistica con l’intervento dell’amministrazione comunale di Sanza, rappresentata dal vicesindaco Toni Lettieri, dal delegato al turismo, il Consigliere Angelo Marotta e dal consigliere Ivan Peluso.

Il progetto

Il progetto pilota “Sanza borgo dell’accoglienza” si basa su un modello di sviluppo locale partecipato e condiviso per rilanciare i piccoli borghi delle aree interne. Questo l’obiettivo del focus voluto dalla Regione Campania per valorizzare, raccontare il territorio attraverso il "saper fare" visto come valore aggiunto e fattore competitivo in un mercato sempre più globalizzato.

La grande scommessa di poter creare una rete di valorizzazione territoriale che mette al centro il borgo antico di Sanza, presto albergo diffuso, con le bellezze culturali del comprensorio, dalla Certosa di San Lorenzo a Padula al Parco archeologico di Paestum passando per la bellezza paesaggistica dei luoghi, la vetta della Campania il Monte Cervati, la costa cilentana ed il Golfo di Policastro, le straordinarie bellezze speleologiche delle grotte di Pertosa-Auletta e Castelcivita.

L’azione di promozione di Sanza il “borgo dell’accoglienza” prosegue anche domani alla stazione centrale di Milano e poi domenica mattina alla conferenza di apertura della BIT di Milano 2023, Borsa internazionale del Turismo di Milano (12-14 febbraio), dove la Campania si presenta con autorevolezza dando valore alle aree interne ed alle eccellenze territoriali.