Guasto sulla condotta a Giffoni Sei Casali, ospedale Da Procida senz'acqua La società Ausino ha comunicato l'interruzione dell'erogazione idrica ad horas: ecco dove

Giornata di disagi per tantissimi cittadini. La società "Ausino Servizi" ha fatto sapere che, per via di una ingente perdita idrica sulla condotta adduttrice “Consorziale”, nel territorio di Giffoni Sei Casali, in località Prepezzano, si è resa necessaria l'interruzione dell'erogazione idrica ad horas in diverse zone, al fine di provvedere alla riparazione della stessa. Anche l'ospedale Da Procida dovrà fare i conti con la mancanza d'acqua.

Rubinetti a secco in diverse zone, ecco dove: