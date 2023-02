Partiti i lavori di completamento della rete fognaria su via Vicinale Filettine L'annuncio del sindaco di Pagani: "Ripartire dalle periferie significa anche questo"

Hanno avuto inizio ieri i lavori di completamento della rete fognaria su via Vicinale Filettine, all'incrocio con via Corallo a Pagani. Dopo via Trav. Mangioni e via Trav. Filettine, un'altra strada viene potenziata dell'infrastruttura fognaria, fortemente carente nelle zone periferiche.

L'annuncio del sindaco Raffaele De Prisco

"Ripartire dalle periferie significa anche questo: fornire tutte le infrastrutture di base a chi qui vive e produce, il cui disservizio negli anni non é stato risolto. - scrive via social il primo cittadino - Come amministrazione, attraverso l'assessorato alle Politiche Urbanistiche guidato dall' ing. Felice Califano, abbiamo lavorato perché finalmente i lavori fossero eseguiti, incontrando la disponibilità dell'ente gestore Gori. Nelle prossime settimane, poi, a completamento delle fasi di realizzazione, le strade saranno asfaltate", le parole della fascia tricolore.