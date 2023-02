Dalla parte degli animali: ad Angri tre interventi per gli amici a quattro zampe Previsti lavori per l'area di sgambamento, canile comunale e cimitero per gli animali d'affezione

Il comune di Angri dalla parte degli animali. L'amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di ben tre interventi a favore della tutela e del benessere degli animali d'affezione.

Gli interventi

Ecco le azioni previste nel breve e lungo termine per contribuire al loro benessere:

• AREA SGAMBAMENTO/AGILITY DOG: iniziati i lavori di manutenzione e adeguamento dell’area, già individuata e assegnata, in via Fondo Messina. L’area, di 2350 mq, è destinata in parte ad area pubblica per il passeggio ed attività motoria dei cani, ove sarà consentito ai conduttori di far correre e giocare liberamente gli animali senza guinzaglio e museruola, e in parte parte all’esercizio dell’agility dog. In questi giorni si sta procedendo all’allestimento degli spazi destinati allo sgambamento dei cani, e alla manutenzione del suddetto spazio.

• 30.000,00 euro PER IL CANILE COMUNALE: lavori di manutenzione straordinari degli spazi adibiti a box, adeguando la struttura alle direttive dell’ASL e consentendo così maggiore benessere ai randagi ospiti del canile.

• CIMITERO PER GLI ANIMALI D’AFFEZIONE: nell’ultimo consiglio comunale è stato proposto e approvato il regolamento per la realizzazione di un cimitero comunale dove poter seppelire le spoglie dei nostri animali defunti, così da permettere la continuità del rapporto affettivo, e la tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Il commento dell'amministrazione

Via social, l'amministrazione ha informato la cittadinanza degli interventi in programma. "Nel corso del tempo, gli animali definiti da “affezione” hanno assunto sempre più importanza nella nostra società, tanto da essere totalmente integrati nel nucleo familiare come parte attiva della nostra vita quotidiana. - si legge nel post - Questo ha sicuramente portato ad un cambiamento delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, e ha contribuito a far crescere la sensibilità nei confronti di questi ultimi".

Saranno inoltre previste iniziative e campagne di sensibilizzazione finalizzate ad informare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali, oltre che sulle attività destinate a favorire la convivenza tra animali e cittadini, come sinteticamente citate sopra.