Il 18enne Antonio Landi è il più giovane Ufficiale d'Italia Il ragazzo è originario di Fisciano. Sessa: "Non è solo una scelta professionale, ma anche di vita"

Antonio Landi, a 18 anni compiuti, è il più giovane Ufficiale d'Italia. Il ragazzo originario di Fisciano ha vinto il concorso A.U.F.P. della Marina Militare e successivamente ha svolto il periodo di formazione presso l'Accademia Navale di Livorno, tappa obbligatoria per tutti i futuri Signori Ufficiali dove si apprendono i valori fondamentali delle Forze Armate.

"La scelta fatta non è solo una scelta professionale, ma anche di vita. - ha commentato il sindaco Vincenzo Sessa - la passione per il mare e la voglia di intraprendere una carriera militare hanno portato Antonio ad entrare in Marina Militare nel corpo delle Capitanerie di Porto dove attualmente, anche se così giovane, presta servizio operando in diversi contesti e portando avanti i valori della Forza Armata".