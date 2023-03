Riqualificazione della scuola Manzoni a Pagani: al via i lavori "Il momento atteso da tutta la città è finalmente arrivato, come promesso in campagna elettorale"

Una buona notizia per la comunità di Pagani: al via i lavori di riqualificazione della scuola Manzoni. Gli interventi partiranno il prossimo 13 marzo. Ad annunciare la posa della prima pietra il sindaco Raffaele De Prisco.

Il commento del sindaco: "Una promessa mantenuta"

"Un passo alla volta, con la pazienza necessaria, rispetteremo tutte le promesse fatte alla città. - scrive la fascia tricolore - Anche per la scuola Manzoni, il momento tanto atteso da tutta la città, come promesso in campagna elettorale, è finalmente arrivato. Vogliamo festeggiare questo momento con tutta la città".

Venerdì 11 marzo si terrà quindi l'inaugurazione dei lavori alle ore 11 nel piazzale di via Garibaldi.

"Da quel 2016 in cui la scuola paganese, simbolo di qualità di istruzione e di valore storico per la nostra città, ha subito la chiusura a causa della necessità di adattamenti statici dei solai, la città ha subito fortemente la mancanza di uno dei cuori pulsanti che riuniva famiglie, insegnanti, cittadini grandi e piccoli, generando vitalità al polmone verde cittadino, la villa comunale, e al corso Ettore Padovano", ricorda il primo cittadino.

"Per questo dal nostro insediamento abbiamo tenuto sempre alta l’attenzione sulla scuola Manzoni, fermamente convinti che ne avremmo presto rivisto la riapertura, come da promessa fatta in campagna elettorale. Poi lo scorso febbraio 2021 la splendida notizia dell’ottenimento del finanziamento di 3,2 milioni di euro del Ministero dell’Intero, in giorni particolarmente intensi per il nostro operato", aggiunge il sindaco De Prisco.

L'inizio dei lavori

I lavori avranno ufficialmente inizio il lunedì successivo, 13 marzo, con la rimozioni degli impianti esterni al fabbricato, la rimozione degli infissi per il recupero, delle scale di emergenza in servizio del corpo da demolire e poi la stessa demolizione della struttura angolo est di via Trotta, realizzata negli anni 70. Al contempo si procederà con i lavori di riqualificazione dell’edificio storico e di rifacimento degli impianti, che da 7 anni attende la rinascita.