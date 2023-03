Al via la riqualificazione di Corso Ettore Padovano a Pagani L'annuncio del sindaco: fino alla fine dei lavori è sospesa la Ztl

Sono in partenza i lavori di manutenzione di Corso Ettore Padovano: dal prossimo 22 marzo si avvierà un ripristino straordinario della carreggiata nei punti in cui esistono delle criticità che ostacolano il tranquillo defluire della viabilità. Si tratta di lavori volti a garantire, in particolar,e il transito sicuro lungo il corso principale di pedoni e motocicli.

"Un lavoro che apporterà un riscontro positivo per i residenti, i commercianti e tutti quelli che vogliono passeggiare lungo la strada e ad oggi riscontravano pericoli a causa di tratti dissestati con avvallamenti per via della lunga assenza di manutenzione", ha spiegato il sindaco De Prisco.

L'annuncio del primo cittadino

Proprio per ristorate gli esercenti che insistono lungo la strada, che dovranno convivere con il cantiere per circa 10 giorni, da oggi e fino alla fine dei lavori, il sindaco di Pagani ha disposto la sospensione della Ztl lungo il tratto di corso Ettore Padovano.

L’ufficio tecnico di Palazzo San Carlo, su indirizzo del sindaco De Prisco e dell’assessore delegato ai lavori pubblici, Augusto Pepe, già da tempo lavora al progetto di riqualificazione totale del corso, per il quale si è in attesa di approvazione da parte degli organi sovracomunali.

Per non attendere lungaggini burocratiche, il sindaco ha voluto avviare questa prima fase lavori straordinari volti a migliorare la viabilità generale del corso principale per chi desidera passeggiare o chi transita su due o quattro ruote, favorendo il mese di marzo per lo svolgimento dei lavori in previsione delle prossime festività di aprile che vedranno la città di Pagani al centro di flussi turistici nazionali e internazionali.