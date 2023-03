Vibonati: al via la riqualificazione urbana dell’ex edificio scolastico Un intervento per cui l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento PNRR di ben 1,387 mln di euro

Vibonati punta sulla riqualificazione. Il Comune ha indetto la procedura di gara per la demolizione e la ricostruzione dell’Ex Edificio Scolastico di via della Repubblica, un’opera attesa da tempo dalla comunità locale.

Un intervento per cui l’amministrazione aveva ottenuto un finanziamento P.N.R.R. di ben 1,387 mln di euro. Fondi che serviranno a realizzare un nuovo Centro Polifunzionale con un Auditorium per iniziative e manifestazioni.

Pubblicato il bando di gara

Con la pubblicazione del bando di gara ci saranno 30 gg di tempo per rispondere e subito dopo si inizieranno i lavori che riqualificheranno uno spazio vitale per la frazione rivierasca. Per la presentazione dalla propria offerta da parte delle ditte interesssate il termine ultimo è l’ 11 Aprile 2023.