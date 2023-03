Cimitero di auto abbandonate tra la vegetazione a Buccino: la denuncia della GAI Gli operatori: "Pronti a denunciare questi attentati alla natura in ogni luogo essi si presentino"

E' ancora allarme degrado in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri la Guardia Agroforstale italiana ha denunciato l'ennesimo "scempio ambientale" scoperto alla contrada Serra Ventosa, nel Comume di Buccino.

I controlli

Nel corso dei consueti controlli, gli operatori, guidati dal responsabile locale Carmine Gentile, hanno scoperto un vero e proprio "cimitero" di auto abbandonate in mezzo alla vegetazione: carcasse di vetture e roulotte, pneumatici, ferro e varie parti di automobili che giacevano lì da tempo "causando gravi danni all'ambiente".

Il commento degli operatori: "Sempre pronti a denunciare"

Continua dunque il monitoraggio delle zone rurali da parte del personale G.A.I. Non si ferma la lotta per cercare di debellare scempi e danni al territorio.

"Siamo pronti a denunciare questi attentati alla natura in ogni luogo essi si presentino. Ringrazio il Presidente Nazionale Dott. Antonio D'Acunto per aver fatto crescere il nostro ente in tutta Italia, avvalendosi di personale altamente preparato", scrivono gli operatori.