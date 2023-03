Positano, lavori in Piazza dei Mulini quasi finiti: presto ripristino viabilità Già nella giornata di domani si procederà ad asfaltare definitivamente il manto stradale

I lavori in località Piazza dei Mulini a Positano si apprestano a concludersi. Visto il cronoprogramma, anzi in anticipo rispetto alla previsione del giorno 27 Marzo, già nella giornata di domani si procederà ad asfaltare definitivamente il manto stradale, dopodiché mancheranno solo le operazioni di stampa e resinatura del tappeto.

Dunque per il weekend, massimo per l’inizio della prossima settimana, si potrà ripristinare l’ordinaria viabilità. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale che, sin dal primo giorno, è stata sempre presente sul cantiere assieme agli Uffici Tecnici per controllare l’avanzamento dei lavori.

Inoltre per garantire la viabilità e la sicurezza collettiva sono stati impiegati per l’intero periodo due ulteriori unità di ausiliari al traffico che hanno contribuito ad agevolare il flusso dei veicoli ed il passaggio in sicurezza dei mezzi di emergenza.

L'intervento

Un intervento importante per la realizzazione di opere non più procrastinabili di manutenzione, miglioramento e ammodernamento della rete fognaria, delle acque bianche, oltre alla sostituzione delle tubazioni idrauliche oramai obsolete e alla predisposizione di nuove linee di pubblica illuminazione e di fibra ottica. "Lavori necessari realizzati nell’unico periodo disponibile", sottolineano dal Comune.

"Ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione, consapevoli che i disagi di questi giorni saranno di gran lunga ripagati dai benefici relativi agli interventi realizzati sul territorio che continueremo a programmare assumendoci come sempre la responsabilità di Amministrare!!! Allo stesso tempo suggeriamo ai consiglieri di minoranza di super positano di informarsi bene prima di diffondere notizie forvianti e non veritiere che generano solo disinformazione e preoccupazioni infondate nella cittadinanza. Dunque, “SEMBRA” proprio che i lavori non dureranno fino a fine mese e che nessun danno economico dovrà essere sopportato dai nostri operatori….. piuttosto, li invitiamo a partecipare ad iniziative da loro definite miseramente “passerelle”, ma che in realtà rappresentano importanti momenti di sensibilizzazione ed educazione verso temi così delicati ed attuali come quello della sicurezza stradale che coinvolgono tutti, nessuno escluso", il messaggio dell'amministrazione.