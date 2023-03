Campetto scuola San Francesco di Baronissi: in arrivo impianto d’illuminazione I relativi lavori avranno inizio nei prossimi giorni

È in arrivo un nuovo impianto di illuminazione per il campetto polifunzionale della scuola San Francesco di Baronissi. Ad annunciarlo il sindaco Gianfranco Valiante via social:

"All'atto della realizzazione del campetto polifunzionale della scuola San Francesco, che serve gli scolari ma anche, a istituto chiuso, i ragazzi del quartiere "Nuova Irno" ci impegnammo a dotarlo anche di impianto di illuminazione", ricorda il primo cittadino, annunciando: "I relativi lavori avranno inizio nei prossimi giorni".