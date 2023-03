Autonomia Differenziata, il sindaco Giuseppe Canfora in piazza a Napoli "Uno stato frammentato e diviso è uno stato debole"

Nel giorno dell'Unità d'Italia il corteo promosso dall’Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud “Uniti e Uguali”, che ha visto la partecipazione dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) e dell'ALI (Autonomie locali italiane). Raduno in Piazza del Gesù e corteo fino a Santa Maria la Nova nell'Aula consiliare della Città metropolitana. Centinaia i sindaci oggi a Napoli provenienti da tutta Italia e soprattutto dal Sud. Il Governo Meloni ha recepito e approvato in via definitiva la proposta del Ministro Roberto Calderoli sulla Autonomia Differenziata. Il disegno di legge ora andrà all’esame delle Camere.

Le parole del sindaco Canfora

Ignorate le richieste dei Sindaci che questa mattina hanno manifestato in piazza a Napoli: "Violata la Costituzione". "Il decreto Calderoli è un attacco senza precedenti alle autonomie locali - dichiara il Sindaco di Sarno Canfora - che rischia di minare l'unità nazionale e spaccare l'Italia in tanti staterelli pre Unità d'Italia tutto a danno del Sud, con pesanti ripercussioni sulla scuola, la sanità, i trasporti, l'energia. Il decreto Calderoli cozza violentemente contro i principi della nostra Costituzione. Che senso ha una riforma che divide l’Italia e aumenta le disuguaglianze? Uno Stato frammentato e diviso è uno Stato debole".