San Marzano Calcio in serie D: i complimenti della sindaca Carmela Zuottolo "Un epilogo importante, che raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto staff, giocatori e società"

"Il San Marzano Calcio in serie D è un traguardo mai raggiunto che riempie di gioia tutti noi”. Sono le prime parole della sindaca Carmela Zuottolo dopo il successo ottenuto ieri, allo stadio di Sarno, contro la Virtus Avellino. Un successo che ha sancito, con quattro giornate d'anticipo, la vittoria del girone B di Eccellenza e la promozione tra i dilettanti del San Marzano Calcio.

“Un epilogo importante, che raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto dal presidente Felice Romano, dai dirigenti e dai giocatori del San Marzano Calcio - prosegue la sindaca - ai quali va il plauso dell’intera amministrazione comunale e della nostra città. Da parte nostra, ci siamo impegnati molto in questi anni per tenere il passo con le ambizioni del San Marzano Calcio e siamo all'opera per il restyling del nostro stadio, che certamente sarà pronto per ospitare la squadra per il prossimo campionato. Avremo finalmente la possibilità di far giocare il San Marzano Calcio in un impianto moderno e rispondente all’importanza della categoria”.