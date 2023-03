Nuovi veicoli per la polizia municipale di Agropoli Il sindaco Mutalipassi. "Diamo una ulteriore dimostrazione di quanto teniamo alla sicurezza"

Si amplia e si rinnova il parco veicoli a disposizione del Comando di Polizia Municipale di Agropoli. Si tratta di due Fiat Tipo, una Jeep Compass e di due moto Benelli TRK X.

Ad annunciarlo il sindaco Mutalipassi. "Diamo una ulteriore dimostrazione di quanto teniamo alla sicurezza e al Comando di Polizia Locale. - ha scritto via social - Gli ulteriori mezzi a disposizione, con tutte le dotazioni necessarie saranno più confacenti ed adeguati per poter svolgere il controllo del territorio. Si ringrazia l'intero Comando per quanto quotidianamente fa per la nostra Città".