Il Comune di Pontecagnano assume: bando per due tecnici a tempo indeterminato Prevista una prova scritta e orale: il piano dell'amministrazione per rafforzare l'organico

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti di istruttore area tecnica, categoria C, con contratto a tempo indeterminato ed impiego a tempo pieno.

Tra i requisiti, il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra, perito edile o titoli equipollenti, oppure l’ottenimento di titolo di studio superiore, come diploma di laure vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, o titoli equiparati. Altre condizioni necessarie, sono la conoscenza della lingua inglese o delle apparecchiature informatiche più diffuse.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, tramite posta certificata PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

La procedura prevederà una prova scritta ed una orale.

“Nell’ottica della revisione della dotazione organica dell’ente, abbiamo bandito un concorso pubblico teso a migliorare i servizi ed a offrire nuove occasioni di lavoro. In questo senso, abbiamo fatto e faremo il possibile rendendo la Casa Comunale ancor più efficiente e pronta a rispondere alle esigenze degli utenti”, ha dichiarato l’assessora alle risorse umane Rosa Lembo.

“Puntiamo ad implementare il numero dei dipendenti comunali, così da rafforzare l’organico esistente nei nostri uffici. Bandire nuovi concorsi significa dare spazio a nuove risorse, riuscendo nell’intento di accogliere professionalità e competenze aggiuntive a quelle esistenti. Resta confermata, inoltre, la volontà di creare le condizioni perché gli interessati possano finalmente accedere a posti di lavoro stabili e congruenti con le proprie capacità”, ha concluso il sindaco Giuseppe Lanzara.