Infrastruttura a copertura della rete ferroviaria a San Severino: ok al progetto L'intervento è mirato alla risoluzione del problema di congestionamento del traffico nel centro

E' stato approvato a Maercato San Severino il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di riqualificazione urbana mediante la realizzazione di infrastruttura stradale, posta in copertura di porzione della rete ferroviaria, per il collegamento della SR8, all’altezza dell’incrocio con via delle Traverse, via Colombaia, via Tommaso Sanseverino e via Campo Sportivo.

A redigere il progetto è stato il pool di architetti risultati vincitori del concorso di idee bandito ad agosto 2022, ovvero il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da Gerardo Sarno, Palmerino De Crescenzo, Gerardo Moscariello e Michele Palumbo.

L'intervento, del valore complessivo di 11 milioni di euro, è mirato alla risoluzione del problema di congestionamento del traffico veicolare nel centro di Mercato San Severino, grazie ad una infrastruttura a copertura della rete ferroviaria che consentirà di abbattere la barriera attualmente presente a confine con il comune di Fisciano, superando la trincea ferroviaria e creando: spazi dedicati al verde pubblico, aree attrezzate, pista ciclabile e nuovi posti auto.

«Ora ci attiveremo da subito per individuare la misura per il finanziamento dell’opera», dichiara il sindaco Antonio Somma.