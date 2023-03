Pulizia del verde a Serre: al lavoro gli operai della Comunità Montana Alburni Tre le zone del territorio interessate dagli interventi, sul posto il sindaco Opramolla

Pulizia degli spazi verdi e decoro a Serre: al lavoro gli operai della Comunità Montana Alburni. Il Sindaco, Antonio Opramolla, li ha raggiunti personalmente per portare loro i saluti dell’intera Amministrazione Comunale, per augurargli un sereno prosieguo delle attività e per prendere visione dello stato degli interventi.

Sono ben tre le zone del territorio interessate dai lavori di mantenimento, pulizia del verde pubblico e valorizzazione del territorio, ossia: lo spazio antistante al Santuario della Madonna dell’Olivo; lo spazio antistante alla Chiesa di San Martino; l’area verde in via Giovanni Cornetti.

Il primo cittadino ha voluto raggiungere tutte e tre le zone per sincerarsi della concreta e completa ripresa dei lavori che, come ha potuto constatare, procedono già spediti.

L’Amministrazione Comunale ha ricominciato ad operare a pieno regime per garantire a Serre gli interventi ordinari e straordinari di cui necessita per continuare a camminare sulla strada dello sviluppo e della crescita.

"Sono talmente tanti i progetti da realizzare per Serre che, alla luce del periodo di fermo causato dalla parentesi elettorale, non c’è tempo da perdere. Gli operai della Comunità Montana Alburni hanno ricevuto, da quest’ultimo ente, un contratto, a decorrere dalla data odierna, per 179 giornate lavorative. Si spera sia un primo passo verso la loro stabilizzazione per cui anche Serre continuerà a battersi", scrive il Sindaco Antonio Opramolla.