San Valentino Torio, villa comunale intitolata al compianto sindaco Corazziere Il ricordo: "E' stato per tutti noi un punto di riferimento istituzionale e morale e un esempio"

Si è svolta questa mattina, alle ore 10.30, la cerimonia di intitolazione della Villa Comunale di San Valentino Torio al prof. Geppino Corazziere, gia' Sindaco della città dell'Agro.

Tra i presenti, anche il Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora. Un'opera voluta e realizzata proprio dall'ex Sindaco Corazziere.

Il ricordo

"Ricordo con affetto il Prof. Corazziere, amico sincero della nostra città, che nell’esercizio delle sue funzioni amministrative ha profuso ogni energia per la Comunità di San Valentino Torio attuando, con spirito di abnegazione e di servizio, politiche in favore delle famiglie meno abbienti, garantendo sempre collaborazione alle associazioni di volontariato presenti sul territorio", il ricordo del sindaco di Sarno.

"Per me è stato un onore e un privilegio ricordare questa mattina il Prof. Corazziere, al quale ero molto legato da profonda amicizia e stima. E' stato per tutti noi un punto di riferimento istituzionale e morale e un esempio per i nostri giovani, lasciandoci in eredità un patrimonio di cultura e di buona gestione della cosa pubblica. Ringrazio per l'invito il Sindaco Michele Strianese e l'Amministrazione Comunale di San Valentino Torio", le parole di Canfora.