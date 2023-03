Fare Musica: una raccolta per aiutare la scuola ad acquistare strumenti musicali L'appello degli studenti di Camerota: "Per noi fare musica significa costruire il nostro futuro"

L’Istituto Comprensivo di Camerota ha lanciato il progetto “Fare Musica”, una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di strumenti musicali, leggii e divise, nonché alla possibilità di finanziare viaggi e trasferte per l’orchestra della scuola. L'iniziativa mira a sostenere la passione per la musica dei giovani studenti della scuola secondaria di 1° grado.

La raccolta fondi è organizzata tramite la piattaforma ministeriale Idearium ed è possibile effettuare una donazione fino al 9 aprile.

L'appello degli studenti:

«Vogliamo acquistare strumenti musicali ( flauti, oboi, clarinetti e strumenti a percussione), leggii e divise e la possibilità di finanziare viaggi e trasferte per l'orchestra della scuola. Siamo una scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale che si trova in un'area - il Cilento e più precisamente il comune di Camerota - con una grande tradizione musicale e bandistica. Vogliamo, per allargare gli orizzonti dei nostri alunni, partecipare a concorsi e manifestazioni musicali extraregionali; abbiamo già partecipato con buoni risultati a concorsi regionali ma i fondi della scuola non ci permettono di salire di livello. Per la nostra scuola la musica non è soltanto una vocazione, ma anche un concreto sbocco lavorativo: nel nostro comune sono presenti circa 60 docenti di musica e di strumento musicale, che operano in tutta la Campania nelle scuole, nei Conservatori e nelle orchestre. Per noi fare musica significa quindi costruire il nostro futuro».

Per effettuare una donazione alla raccolta fondi “FARE MUSICA” dell’Istituto Comprensivo di Camerota, visitate il seguente link: https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progetti/83484/dettaglio