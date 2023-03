Nuovo piano di occupazione suolo pubblico ad Amalfi: cittadini in prima linea Un percorso partecipato per garantire equilibrio tra l'espansione delle attività e residenzialità

Un percorso partecipato per garantire equilibrio tra l'espansione delle attività produttive e tutela della residenzialità: il Comune di Amalfi chiama commercianti e cittadinia definire il nuovo Piano della Massima Occupabilità degli spazi pubblici nel centro storico della città.

L’obiettivo è garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività produttive, la regolamentazione del traffico urbano, la sicurezza, la tutela della residenzialità nonché della salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini e della tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.

Il calendario dell’azione partecipata, che si rende necessaria per definire le regole di convivenza tra interessi economici e legittima fruizione del tessuto urbano, prevede la pubblicazione da lunedì 27 marzo 2023 della proposta con i nuovi criteri per l’attribuzione in concessione del suolo pubblico - condivisi dalla Giunta Comunale con Delibera n. 158 del 14 dicembre 2022 - nonché delle tavole grafiche contenenti la bozza del Piano di Massima Occupabilità (P.M.O.) predisposto dal Settore “Ambiente, SUAP e Innovazione” del Comune di Amalfi.

I documenti sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente, al link https://comune.amalfi.sa.it/pmo.

I criteri proposti individuano modalità chiare per l’attribuzione degli spazi in concessione, mentre il P.M.O. definisce quali spazi e luoghi pubblici possano essere concessi alle attività commerciali, per il consumo sul posto e per la vendita al dettaglio, e quali invece debbano rimanere a disposizione della fruizione pubblica.

Entro lunedì 17 aprile 2023 alle ore 12:00 possono essere inviate osservazioni al Comune di Amalfi tramite PEC avente ad oggetto: “Osservazione alla proposta di Piano di Massima Occupabilità (P.M.O.) e dei criteri per l’occupazione del suolo pubblico” all’indirizzo amalfi@asmepec.it, da parte di commercianti, cittadini, associazioni o portatori di interesse.

Per arrivare alla definizione del nuovo piano, è stato indetto un incontro pubblico di presentazione del PMO, discussione e confronto con gli operatori del settore e con i cittadini che si terrà martedì 4 aprile 2023 alle ore 17:00 presso il Salone Morelli.

Acquisite le osservazioni da parte degli stakeholders, la proposta di P.M.O. e della nuova regolamentazione per la concessione del suolo pubblico approderà all’attenzione della Conferenza dei Capigruppo consiliari e, per la definitiva approvazione, del Consiglio Comunale.