Più sicurezza nel Salernitano: incontro tra i sindaci e le forze dell'ordine Il sindaco di Serre: Solo unendo le forze potremo organizzare piani di controllo costanti e incisivi

Si è tenuto questa mattina a Serre l'incontro tra i sindaci del Salernitano e le forze dell'ordine per coordinare le attività di controllo e vigilanza del territorio.

Un incontro promosso e fortemente voluto dal primo cittadino Antonio Opramolla, che nei giorni scorsi aveva già preso parte ad un primo summit sulla sicurezza. Alla riunione di questa mattina hanno partecipato i sindaci Carmine Cennamo di Postiglione, Giacomo Orco di Sicignano degli Alburni ed Ettore Poti di Controne.

Presenti, oltre ai primi cittadini, anche l’Assessore con Delega alla Polizia Municipale del Comune di Serre, Marta Pizzarelli e gli stessi operatori della Polizia Municipale.

L'incontro

Tutti i presenti hanno espresso la propria volontà a coordinare le attività di controllo del territorio per prevenire il fenomeno dei furti che, ultimamente, sta destando tanta preoccupazione nei cittadini.

"É stato confermato, in maniera unanime, l’impegno per incrementare il lavoro di vigilanza e pattugliamento, un lavoro da mettere in campo in piena sinergia tra le autorità politiche locali e tra le Forze di Polizia Municipale dei comuni alburnini. - hanno sottolieato dal Comune di Serre - Gli amministratori dei comuni citati, nelle prossime ore, si interfacceranno anche con il relativo Comando dei Carabinieri affinché possano essere tracciate tutte le direttive utili a rendere questa vasta area territoriale più sicura e protetta da fenomeni di illegalità. Solo unendo le forze potremo organizzare piani di controllo costanti e sempre più incisivi e capillari. Se si cresce insieme, si cresce meglio", le parole del sindaco Opramolla.