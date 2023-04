Installate le nuove panchine presso Piazza Vittorio Veneto a Serre Il sindaco: L’obiettivo è quello di rendere la nostra città un posto sempre più vivibile per tutti

Dopo i lavori di ammodernamento presso Piazza Vittorio Veneto, questa mattina l’area è stata dotata di tre nuove panchine in modo che sempre più persone possano trattenersi nel luogo che rappresenta il cuore pulsante della città, per trovarvi un’occasione di incontro, confronto e anche di riposo.

"L’attenzione verso la Piazza, che da sempre identifica i territori, è massima; l’obiettivo è quello di rendere Serre un posto sempre più vivibile per tutti - ha commentato il sindaco Opramolla - Pensate a quante cose possono accadere in una piazza, a quante persone possono riunirsi, ritrovarsi e scambiarsi idee e opinioni in questo luogo così inclusivo e aperto a tutti, e allora non ci resta che dirvi: "Ci vediamo in piazza, il luogo in cui la diversità e la bellezza di un popolo, da secoli, si incontrano".