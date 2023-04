Pasqua, gli auguri del sindaco di Sarno a medici e degenti dell'ospedale Il primo cittadino in visita al Martiri Villa Malta: "Ho trovato un clima di grande professionalità"

Pasqua 2023, gli auguri del primo cittadino a medici, infermieri e degenti dell'ospedale "Martiri Villa Malta". Il Sindaco Giuseppe Canfora, accompagnato dal Consigliere Delegato alla Sanità Franco Robustelli, si è recato questa mattina a portare gli auguri pasquali a medici, infermieri e personale amministrativo del nostro ospedale. La visita è stata l'occasione per lo scambio degli auguri di Buona Pasqua ai degenti, ai medici e agli infermieri per far sentire la vicinanza della città a coloro che sono al servizio di chi soffre, dimostrando grande professionalità e sensibilità verso i pazienti e le loro famiglie.

Il messaggio di auguri

"Siamo vicini ai malati che loro malgrado devono trascorrere in ospedale le festività pasquali in condizioni di dolore e sofferenza - dichiara il Sindaco Canfora -. Siamo qui per portare gli auguri e l'abbraccio della città a coloro che sono ricoverati e a tutti coloro che lavorano in ospedale, dai medici agli infermieri al personale amministrativo e non dobbiamo mai smettere di essere loro grati e di ringraziarli. L'ospedale "Martiri Villa Malta" è una parte della nostra comunità di cui siamo molto orgogliosi".

Il primo cittadino di Sarno ha fatto i complimenti a tutti ringraziandoli per la professionalità, il sacrificio e la dedizione con cui svolgono il loro lavoro.

"Ho trovato un clima di grande professionalità e collaborazione - afferma il Sindaco Canfora - . Rinnovo i miei più sentiti auguri di Buona Pasqua a tutte le persone che si trovano in ospedale, e a quelle che lavorano con abnegazione accanto a chi soffre, ma soprattutto rivolgo un ringraziamento speciale ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario. Se oggi l'ospedale di Sarno è diventato un'eccellenza è grazie al lavoro quotidiano dei nostri operatori sanitari".