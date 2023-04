Via detriti e rifiuti: ripulita la sponda del fiume Irno a Pellezzano Il sindaco: "Sicurezza e interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono delle priorità"

Sono terminati i lavori di pulizia e manutenzione della sponda del fiume Irno nel tratto di competenza del territorio del Comune di Pellezzano compreso tra il civico 2 e il civico 32 di via Wenner, interessati anche da un intervento di derattizzazione.

Un lavoro puntuale realizzato da SMA Campania in collaborazione con i volontari della Protezione Civile "S. Maria delle Grazie" di Pellezzano, che ha permesso di liberare la sponda del fiume Irno dai detriti e dai depositi di fogliame e rifiuti trasportati dal corso d'acqua nel momento in cui si sono verificate condizioni meteo avverse che hanno provocato l'ingrossamento del fiume stesso.

Parla il sindaco Morra

"Ringrazio - ha detto il Primo Cittadino - SMA Campania e i volontari della Protezione Civile "S. Maria delle Grazie" per il lavoro di pulizia e manutenzione della sponda del fiume Irno lungo via Wenner a Pellezzano. Un lavoro necessario per consentire un nomale deflusso dell'acqua ed evitare che si possano creare disagi in caso di piene previste nei periodi di condizioni meteo avverse. La sicurezza e gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono tra le priorità di questa amministrazione, cercando di eseguire sempre interventi puntuali laddove necessario".