Rinviata la processione della Madonna delle Galline a Pagani La decisione a causa del maltempo. L'annuncio del sindaco: "Ma la festa continua"

Il cattivo tempo penalizza la festa per la Madonna delle Galline a Pagani: processione rinviata a domenica prossima. L'annuncio è arrivato al termine della Santa Messa di questa mattina, presso il santuario.

Tantissimi i cittadini che, nonostante la pioggia, hanno preso parte alla celebrazione. Ma, proprio a causa del cattivo tempo, i fedeli dovranno aspettare ancora una settimana prima di poter "abbracciare" e veder sfilare la Madonna delle Gellane tra le strade della città.

Domenica prossima, dopo la Santa Messa, sempre in programma alle 8, la processione inizierà alle 9. Meteo permettendo.

Parla il sindaco De Prisco

"La processione come annunciato dall'Arciconfraternita é rimandata a domenica prossima, ma la festa continua.

Noi paganesi sappiamo che la festa é oggi. - ha scritto il primo cittadino - La Madonna delle Galline é in esposizione per i fedeli nel Santuario tutta la giornata. Pagani é pronta ad accogliere tutti i visitatori".