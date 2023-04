Raccordo Salerno - Avellino: consegnati i lavori per l'uscita di Baronissi Nord Al via il cantiere che interesserà il miglioramento della sciurezza

Al via il cantiere che interesserà il miglioramento della sicurezza sullo svincolo autostradale Baronissi Nord. Si tratta di interventi di miglioramento attesi da anni, circa un decennio dalla prima progettazione dell’opera, che è frutto di un lungo confronto tra amministrazione comunale e provinciale, proprietaria della strada. I lavori che verranno svolti sulla viabilità, prevedono la realizzazione di due rotatorie lungo via Allende (incrocio via Dalla Chiesa e incrocio via Agnelli), l’allargamento di un tratto di via Dalla Chiesa, l’ampliamento di via Orsale e di via E. A. Mario, la bretella di bypass del centro abitato di Orignano.

I dettagli

Al taglio del nastro c'erano anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, oltre ovviamente al sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che sulla consegna dei lavori ha detto: «Un progetto che migliorerà la viabilità stradale di questa zona. Implementeremo questo nuova mobilità che metterà in sicurezza delle strade e collegherà la città in maniera rapida e sicura con il raccordo autostradale”. “E' un cantiere importante – ha aggiunto il presidente della Provincia Alfieri - migliora la mobilità, la qualità della vita dei residenti e coniuga anche quello che accadrà con i lavori che inizieranno, speriamo presto, sul raccordo Salerno Avellino”.