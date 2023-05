Bellezza in sicurezza: continua la riqualificazione del Sentiero degli Dei L'appello da Positano: "Diventiamo tutti difensori del nostro territorio. E sul sentiero, prudenza!"

Bellezza in sicurezza. Il Comune di Positano punta sulla natura e sulle meraviglie della terra. Attenzione al Sentiero degli Dei: un percorso naturalistico di una bellezza incantevole che attira turisti e viaggiatori da ogni parte del mondo.

Dopo i lavori di pulizia e sistemazione predisposti dall’amministrazione sul tratto di competenza del Comune di Positano, il Sentiero che parte dalla frazione di Nocelle, è stato valorizzato e dotato di necessari accorgimenti tecnici per favorire la percorribilità in sicurezza dello stesso. "I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni - fanno sapere dall'amministrazione del Comune della Divina - con la sistemazione delle scale, il tutto nel massimo rispetto del luogo e con tecniche pensate per non alterare e stravolgere l’identità del sentiero più bello del mondo".

"Le persone da ogni parte del mondo arrivano da noi per vivere una giornata a stretto contatto con il mondo circostante, immersi nella naturalezza di questa attrazione paesaggistica che regala un’esperienza unica", sottolinea l'amministrazione di Positano.

L'appello: "Diventiamo tutti difensori del nostro territorio. E sul sentiero, prudenza!"

Dal Comune hanno poi voluto lanciare un appello alla collaborazione, ma anche alla prudenza.

"Come ogni cosa, tutto necessita di tempi adeguati di intervento ma, mai come in questo caso, è fondamentale il contributo concreto di ognuno di noi! - sottolineano - Diventiamo tutti difensori del nostro territorio, divulgatori di buone pratiche affinché realmente si possano ottenere risultati in termini assoluti di qualità e salvaguardia dell’ambiente. Non limitiamoci ad essere osservatori parlanti ma agiamo insieme per il reale benessere del nostro paese":

E ancora: "Rivolgiamo a tutti un appello a percorrere il Sentiero degli Dei con prudenza, dotati di adeguata attrezzatura, senza tralasciare quei semplici ma essenziali accorgimenti che fanno la differenza nella tutela dei nostri paesaggi e della nostra incolumità".