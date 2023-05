Motecorvino Pugliano: tutto pronto per la manifestazione "Sport nei Parchi" Il sindaco: "Iniziative importanti grazie ai nostri impianti e agli investimenti fatti"

Cresce l’attesa a Montecorvino Pugliano per l’iniziativa sportiva denominata “Sport nei Parchi”. Un progetto ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori e che si terrà venerdì 19 maggio alle ore 17.00 con l’apertura di un nuovo capitolo di “Urban Sport Activity e Weekend” che sorgerà alla frazione di Pagliarone (nell’area adiacente il centro commerciale Decathlon) di Montecorvino Pugliano.

Il Comune di Montecorvino Pugliano ha convintamente aderito a far parte della “Palestra a cielo aperto di Sport e Salute", che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport praticato nelle piazze e negli spazi verdi all'aperto. Ha così scelto di aderire al nuovo modello di fruizione dei parchi che offre attività sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

I dettagli

Il prossimo venerdì 19 maggio inizieranno le attività sportive di Fitness Salerno, Accademia Hak Fu Jow, Heracles, New G. Club, Arashi Asd le ASD/SSD beneficiarie dei fondi del progetto la società: Fitness Salerno, Accademia Hak Fu Jow, Heracles. New G. Club, Arashi Asd.

I saluti istituzionali e la presentazione del programma sportivo saranno affidati al Sindaco, Alessandro Chiola, al Delegato allo Sport, Rosario Castelluccio e al Consigliere Regionale, Andrea Volpe.

“La società è sempre attenta ai territori – dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli - perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport di Tutti Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

“Ancora una volta Montecorvino Pugliano si conferma la capitale dello sport grazie ai suoi impianti, grazie agli investimenti fatti da questa amministrazione nel campo dell’edilizia sportiva e grazie ai tanti spazi all’aperto di cui il territorio è ricco. Sport nei Parchi ha visto la forte sinergia tra la società Sport e Salute che ringrazio, e il Comune di Montecorvino Pugliano, spero che questo sia il primo di tanti eventi futuri”, afferma il Sindaco, Alessandro Chiola.

“Un progetto inclusivo, partecipativo e aperto alle associazioni sportive del territorio. Sarà, ne sono certo, una giornata in cui si respireranno i veri valori dello sport: solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole. Principi fondanti di ogni società sana, sono straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita”, sottolinea il Delegato allo Sport, Rosario Castelluccio.