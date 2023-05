Nasce il brand turistico "Lungomare di Agropoli" Insieme Comune ed esercenti, previsti eventi per migliorare l'esperienza dei visitatori

E' nato il nuovo brand turistico "Lungomare di Agropoli". L' iniziativa, che nasce da un accordo tra il Comune di Agropoli e gli esercenti della zona, prevede la realizzazione di diversi eventi ed iniziative che si terranno in zona per migliorare l'esperienza di cittadini e turisti.

Si entrerà nel vivo già nel weekend tra il 3 ed il 4 giugno, con la realizzazione di eventi musicali, mercatini, animazione per bambini, lo spettacolo degli Sbandieratori e tanto altro. In programma ci sono numerose iniziative anche nei mesi di luglio ed agosto.

«Lo sviluppo del brand – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella - si inserisce in un piano generale che confluirà nel programma eventi dell'estate 2023, che sarà ufficializzato a breve. Tra le prime novità, a partire da questa estate ci sarà la Notte Blu itinerante, che vedrà protagonista di anno in anno una contrada cittadina diversa, oltre alle due canoniche previste in centro e al lungomare. Si partirà con la località Moio quest’anno. Ci sarà inoltre il ritorno, a luglio, della festa al rione Stazione, alla vigilia della festa della Madonna del Carmine. Queste sono solo alcune delle iniziative pensate per l'estate ormai alle porte. E restando in tema commercio, in data odierna in Consiglio comunale verrà portato tra gli argomenti l'approvazione del regolamento relativo ai dehors.

Un ringraziamento va al consigliere Giancarlo Santangelo, che abita proprio presso il lungomare, per il contributo alle iniziative, funzionali a rendere più attrattiva e riconoscibile quell’area della nostra Città».