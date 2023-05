Vandali in azione nel parco giochi di Montecorvino: la rabbia del sindaco Il primo cittadino: "Le telecamere accerteranno chi sono i responsabili"

Lo spazio dedicato ai più piccoli nel mirino di vandali e incivili. Non nasconde l'amarezza per l'ultimo atto vandalico il sindaco di Montercorvino Rovella, Martino D'Onofrio. Nel mirino degli incivili sono finite le giostrine e gli spazi del parco giochi inclusivo Play for All.

Rotte alcune attrezzature, danneggiata anche la pavimentazione. A documentare quanto accaduto è stato proprio il primo cittadino che, via social, ha condiviso alcuni scatti di quando scoperto:

"Stiamo facendo tanti sacrifici per abbellire, migliorare e creare spazi per i nostri bambini, ma vedere atti di vandalismo su beni appena consegnati fanno venire rabbia. - il suo commento - Fortunatamente ci sono le telecamere che accerteranno chi sono i responsabili. Un forte invito a tutti, cerchiamo di rispettare le cose e i beni della Collettività e sarà l’unico modo per vivere in un paese più bello".