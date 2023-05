Frana di Magorno a Montesano: partiti i lavori di messa in sicurezza La soddisfazione del sindaco: "Ci avviamo verso la soluzione"

Buone notizie per il Comune di Montesano sulla Marcellana, dopo una lunga attesa, durata anni, nei giorni scorsi hanno preso avvio i lavori della oramai cosiddetta "frana di Magorno".

Lo smottamento ha interessato la Strada Provinciale 276 che unisce il Capoluogo di Montesano sulla Marcellana con la frazione di Magorno fino ad arrivare alla ex S.S.103 Capoluogo-Tardiano.

La soddisfazione del sindaco Rinaldi

"Dopo aver ottenuto, con impegno e solerzia, un finanziamento specifico e tutte le autorizzazioni e procedimenti amministrativi del caso, non senza difficoltà, vediamo prendere avvio le lavorazioni per la messa in sicurezza del versante interessato e relativa sistemazione della viabilità", ha annunciato il sindaco Giuseppe Rinaldi, soddisfatto dell'inizio degli interventi.

"Da quando si è avuto l'evento di distacco massi, come è noto, la frana ha rappresentato uno dei problemi più gravi ed anche discussi della nostra comunità. - ha sottolineato il primo cittadino - Ora ci avviamo verso la soluzione ed è inutile negare la soddisfazione in primis per la sicurezza dei cittadini ma poi anche politica perché un impegno preso è stato mantenuto senza mai sottrarsi, anche questo è più che noto, ad alcuna responsabilità".