Atrani piange don Carmine Satriano Casola: proclamato il lutto cittadino Il cordoglio dell'amministrazione: "Un uomo dalle straordinarie doti personali"

La comunità di Atrani si stringe nel dolore per la scomparsa del suo parroco, Don Carmine Satriano Casola, 76 anni, che da tempo stava combattendo contro una brutta malattia.

Negli ultimi giorni si era ritirato a Positano, suo paese natale, assistito dalla sorella. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 5 giugno alle 9, nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Positano.

L'amministrazione comunale di Atrani, profondamente commossa, partecipa al dolore della famiglia Satriano Casola e dell'intera comunità per la perdita di Padre Carmine e ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Il messaggio di cordoglio

"Oggi è un giorno triste per tutti. Ha lasciato il mondo terreno un uomo dalle straordinarie doti personali che, negli anni trascorsi ad Atrani, ha saputo entrare con umiltà ed amore nella quotidianità e nei cuori di ognuno di noi; una figura di riferimento che ha inciso in maniera significativa nella vita religiosa e civile del borgo.

La sua testimonianza di instancabile servitore di Dio e della Vita, in tutte le sue manifestazioni, resterà indelebile nell'anima dell'intera comunità. Invitiamo, pertanto, la cittadinanza a raccogliersi in preghiera e nel silenzio della riflessione, nella convinzione che onorare la memoria di Padre Carmine significhi mantenere vivi i principi che hanno ispirato il suo servizio: amore, solidarietà, concordia, dedizione pura e disinteressata verso il prossimo e la comunità intera.

Grazie, Padre Carmine, per aver contribuito alla crescita del nostro piccolo borgo attraverso l'esempio della tua straordinaria umanità ed il conforto delle parole che hai avuto, immancabili, per ognuno di noi.

Possa il nostro sincero cordoglio lenire almeno in parte il dolore di quanti, oggi, si sentono un po' più soli", il cordoglio dell'amministrazione comunale.