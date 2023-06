Attivo il sistema di videosorveglianza nell'area industriale di Battipaglia Il presidente Asi Visconti: "Intervento di fondamentale importanza per prevenire micromininalità"

"Finalmente attivo Il sistema di video sorveglianza dell’area industriale di Battipaglia, intervento di fondamentale importanza non solo per l'attività di controllo a favore delle imprese ma anche e soprattutto per prevenire ed evitare gli episodi di microcriminalità che a Battipaglia, stanno creando preoccupazione tra i cittadini".

Lo dice in una nota Antonio Visconti, consigliere comunale PD e presidente del consorzio Asi, che aggiunge:

"Abbiamo fortemente voluto, e più volte denunciato in consiglio comunale, che il progetto di video sorveglianza dell’Asi a Battipaglia fosse pienamente operativo -spiega Visconti. Infatti, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, il sistema di videosorveglianza è quanto mai necessario per il controllo del territorio ma anche per la prevenzione degli episodi criminali che hanno ingenerato un escalation di violenza preoccupante, tanto da vedere mobilitati direttamente molti cittadini nella petizione “Battipaglia Sicura”, voluta ed organizzata dal nostro capo gruppo consiliare, Luigi D’Acampora. L’impianto, che può contare su quasi 100 occhi elettronici, sistemi di lettura targhe e centraline di monitoraggio ambientale, copre oltre all’area industriale anche gli ambiti da viale Barassi, alla statale verso Eboli, alla zona del Più Europa, garantendo sicurezza e prevenzione ad un ambito esteso del territorio della città di Battipaglia"