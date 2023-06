Tribunale Sala Consilina, è scontro. Gambino (FDI): "L'ha chiuso il Pd" "Nel 2013 hanno chiuso Sala Consilina e lo hanno accorpato al Tribunale di Lagonegro"

Arriva la risposta di Fratelli d'Italia a mezzo comunicato stampa per respingere le accuse al mittente sul caso del Tribunale di Sala Consilina. Il caso della sua chiusura (ed eventuale riapertura) è in esame al Ministero della Giustizia.

"Il PD nel 2013 ha chiuso, e accorpato al Tribunale di Lagonegro, il Tribunale di Sala Consilina nel completo disinteresse anche di De Luca e di tutto il centrosinistra. Per anni si è taciuto; diversi governi a trazione Pd si sono succeduti e nulla è mai stato fatto per quel tribunale”. Lo ha dichiarato il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino. “Poi all’improvviso si svegliano dal torpore e, furbamente, per distrarre i campani dai fallimenti dell’amministrazione regionale targata De Luca, tentano invano di celare la verità sulla vicenda con la speranza di riuscire a far passare i carnefici per angeli, i buoni della storia, coloro i quali lottano per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nulla di più vergognoso”, ha concluso Gambino.