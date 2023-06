Festa di San Pietro e Paolo a Cetara: piano di emergenza maggiorato Visto il grande afflusso di gente potenziata la sicurezza nella cittadina della Costiera

“Il 29 giugno per i cetaresi è una festa solenne e per il Sindaco e l'Amministrazione Comunale una giornata volta alla festa e soprattutto alla tutela della comunità”, con queste parole il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica ha annunciato il piano messo in atto nel giorno della festa dei santi Pietro e Paolo.

“Quest'anno – ha chiarito il sindaco - reduci dal grande afflusso e affetto di quanti hanno manifestato la volontà di partecipare alla festa patronale, il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, ha disposto un piano di emergenza maggiorato, grazie al supporto del Prefetto, il Questore, il Comando dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto.

Per l'occasione saranno presenti oltre quaranta unità militari, oltre alle pattuglie di ordinanza.

Tutti gli incroci per via terra e per mare, per raggiungere Cetara, saranno sotto sorveglianza delle forze d'ordine pubblico, limitando e intervenendo laddove fosse necessario.

Pronto soccorso e ambulanze saranno disposte lungo il territorio” ha concluso la fascia tricolore.