Sassano, cani legati alla catena e nel degrado: sanzionato responsabile La scoperta nel corso dei controlli della guardia agroforestale

Controlli del territorio in provincia di Salerno, in prima linea gli operatori della guardia agroforestale. Il personale, diretto dal dirigente zonale Carmine Gentile, è intervenuto a Sassano, in località Tempa Pizzuta.

Nel corso delle operazioni di monitoraggio sono stati scoperti diversi cani detenuti in pessime condizioni e legati alla catena. Gli animali si trovavano in un'area con un'abitazione che versava in pessime condizioni igieniche. Gli operatori della GAI, coadiuvati dalle Guardie Zoofile Pro Vita Raffaele Bonacci e Alessandro Rossi, hanno quindi sanzionato il soggetto responsabile.