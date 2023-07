Mamma tartaruga torna a Marina di Camerota: nuovo nido alla Calanca Deposte 96 uova, sono oltre 25 i nidi in Campania

Mamma tartaruga sceglie ancora il Cilento e torna a visitare il Comune di Camerota. Questa mattina è stato scoperto il secondo nido in città.

Ieri notte una caretta caretta era stata avvistata lungo il litorale di Marina di Camerota, alle spalle del porto. Poi questa mattina la sorpresa: deposte 96 uova alla spiaggia della Calanca. Una grande emozione per i tanti presenti, ad assistere alle operazioni di messa in sicurezza del nido da parte dei volontari anche l’assessore al Turismo Teresa Esposito.

Continuano le deposizioni lungo i litorali salernitani

Ma questo non è stato l’unico nido messo in sicurezza negli ultimi giorni: sabato è stato rinvenuto il quarto nido dell’anno sull’arenile di Ascea Marina, nuove deposizioni anche ad Eboli e sulla spiaggia di Acciaroli, frazione di Pollica, dove un operatore della Sarim (azienda di gestione rifiuti) ha segnalato a Roberta Teti (borsista della SZN) un esemplare in deposizione proprio in quel momento, intorno alle 6.30, tra i lettini di un lido.

Superati i 26 nidi in Campania. Un numero destinato, molto probabilmente, a salire dal momento che mancano ancora tre settimane alla chiusura del monitoraggio per poi entrare nel vivo della stagione delle schiuse.

"Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per un'altra estate di nascite ed emozioni!", scrivono i volontari.