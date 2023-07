Il sindaco di Amalfi incontra l'ex sindaco di New York Bill de Blasio L'ex primo cittadino si è complimentato per le bellezze e il fascino dell’antica repubblica marinara

Il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha incontrato la scorsa sera Bill de Blasio, ex primo cittadino di New York, che ha fatto tappa in Costiera dopo la giornata trascorsa nel Cilento.

Ospite presso il grand hotel Convento, De Blasio è stato omaggiato dello stemma della Città e della ristampa su elegante carta amalfitana dell’Elogio di Amalfi che Salvatore Quasimodo scrisse alla fine degli anni Sessanta.

Breve ma intenso l’incontro tra il primo cittadino di Amalfi e l’ex sindaco di New York si è svolto lungo il belvedere dell’hotel che si affaccia su Amalfi e le cui bellezze hanno fortemente impressionato l’ospite d’eccezione.

De Blasio, che si è complimentato per le bellezze e per il fascino dell’antica repubblica marinara si è informato sui flussi turistici molti dei quali provenienti proprio dagli States.