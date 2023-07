Trasporti: proroga dell'orario della linea 22 Salerno - Pellezzano Incremento di frequenza estiva

Il territorio del Comune di Pellezzano, a seguito della specifica richiesta inoltrata dal Sindaco Francesco Morra e dal Consigliere Comunale delegato ai trasporti Gerardo Giordano, potrà usufruire, per l’intero mese di agosto 2023, della proroga dell’orario di servizio della Linea 22 del trasporto pubblico locale operato da Busitalia Campania e dell’incremento di frequenza festiva.

La buona notizia è giunta direttamente dall’azienda di traporto pubblico locale appartenente al Gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane, che attraverso una nota inoltrata alla Direzione Generale di Mobilità della Regione Campania, alla Presidenza della IV Commissione Trasporti Regione Campania diretta dall’On. Luca Cascone e al Comune di Pellezzano nella persona del Sindaco Morra, facendo seguito all’esigenza rappresentata dal Comune di Pellezzano e al successivo scambio di corrispondenza intercorso tra i vari Enti, ha confermato la fattibilità tecnica del servizio richiesto dal 1 al 31 agosto 2023.

“Sento il dovere – ha detto il Sindaco Morra – di ringraziare l’On. Luca Cascone, che a seguito della nostra richiesta di potenziamento degli orari degli autobus della Linea 22 del trasporto pubblico locale, si è subito attivato inoltrando la stessa alla Direzione Generale della Mobilità della Regione Campania nella persona dell’ing. Antonio Barbarino. Un ringraziamento anche al Consigliere Comunale Gerardo Giordano, che insieme al sottoscritto, ha formulato l’istanza avente ad oggetto la richiesta di proroga dell'orario di servizio della linea 22 e l'incremento della frequenza oraria nei giorni festivi. I nostri concittadini, in questo modo, avranno garantito un adeguato servizio di trasporto pubblico da Salerno verso Pellezzano attraverso gli autobus di Linea 22 per tutto il mese di agosto, almeno fino alle ore 22.00, per andare incontro alle esigenze dei pendolari”.

Gli orari della Linea 22 nella tratta “Salerno – Lancusi Università” sono stati rimodulati con l’istituzione di una nuova coppia di corse giornaliere con i seguenti orari:

22.00 Salerno Vinciprova – Baronissi Don Minzoni;

22.45 Baronissi Don Minzoni – Salerno Vinciprova

La Linea 22 ascendente da Salerno Vinciprova – Capriglia – Baronissi – Università Lancusi, prevedeva l’ultima corsa dal Capoluogo verso il territorio del Comune di Pellezzano alle ore 20.35 nei giorni feriali e 20.05 nei giorni festivi.