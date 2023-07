Rimossi i semafori sull'Amalfitana all'altezza di Conca dei Marini Il provvedimento allo scopo di agevolare la mobilità estiva

Lungo la strada statale 163 “Amalfitana” – già dalla giornata di ieri, in relazione agli interventi già eseguiti – Anas ha rimosso i semafori relativi a due sensi unici alternati a Conca dei Marini, allo scopo di agevolare la mobilità estiva.

In corrispondenza delle tratte stradali indicate, a causa della pregressa caduta di materiale lapideo e di piante grasse pericolanti dai costoni rocciosi attigui alla statale, resta comunque attivo il restringimento della carreggiata, nelle more della esecuzione di attività definitive in capo al Comune.