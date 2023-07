Maiori, tornelli nel condominio, vicesindaco in carrozzina resta fuori Scoppia la polemica: “Bisogna tenere conto delle legittime esigenze”

Tornelli per impedire il passaggio continuo di scooter e moto all'interno del parco condominiale, senza fare i conti che vi risieda una persona costretta su sedia a rotelle. E' polemica a Maiori, nel Salernitano, dove l'ex vicesindaco Mario Ruggiero attuale consigliere di minoranza, si è trovato, impossibilitato a oltrepassare autonomamente le barriere, con la sua carrozzella non riesce a superare agevolmente il tornello. Qualcuno sostiene che dovrebbe uscire attraverso il varco auto: ma la sbarra si apre verso l'interno.

La pubblica amministrazione non c'entra, perchè l'iniziativa è privata, in capo all'amministratore di condominio il quale, a detta di Ruggiero, non avrebbe consultato o avvertito i condomini della nuova installazione. "Niente contro i condomini, hanno il diritto di regolamentare l'accesso delle moto e sono d'accordo con loro", spiega Ruggiero. "Sono d'accordo su qualsiasi cosa decidano; toglierli del tutto o consentirlo solo ai residenti del condominio. Purché il tutto venga deciso in assemblea, dove tutti possono esporre le proprie ragioni, tenendo conto delle legittime esigenze".