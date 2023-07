Pontecagnano Faiano, ecco il nuovo direttivo cittadino di Forza Italia Ernesto Sica e Francesco Pastore saranno membri di diritto

Dopo la tornata elettorale delle scorse amministrative e dato il sempre più crescente interesse partecipativo all’interno di Forza Italia Pontecagnano Faiano, il partito ha annunciato la formazione del nuovo direttivo, composto da un gruppo di persone altamente qualificate e impegnate nel promuovere i valori e gli ideali del partito.

Sono state assegnate le seguenti cariche:

Egidio Citro è stato nominato presidente; Angela Gargano ricoprirà il ruolo di vice presidente; Gianfranco Ferro continua a ricoprire la posizione di coordinatore; Luigi Bellino sarà il vice coordinatore vicario e responsabile dei rapporti con la minoranza; Ludovica Sorrentino sarà vice coordinatrice; Alessandro Mucciolo ricoprirà il ruolo di responsabile organizzativo; Vincenzo Procida sarà il responsabile comunicazione digitale e promozione; Oriana Giraulo avrà il compito di gestire le relazioni con gli organi di stampa e sarà responsabile delle Pari Opportunità; Domenico Magliacano assumerà la responsabilità delle attività elettorali e del tesseramento; Antonio Giugliano sarà responsabile senior; Gaetano Lamberti sarà responsabile adesioni ed adempimenti amministrativi; Antonio Gallifoco sarà il tesoriere; Marcello Rossomando assumerà il ruolo di responsabile marketing e commercio; Lorenzo La Manna sarà responsabile formazione e welfare; Italo Ventura ricoprirà la posizione di responsabile ambiente; Paolo Bergantino sarà il responsabile avvocatura; Michele Ferrigno sarà responsabile logistica; Giovanni Luongo sarà membro del direttivo.

Membri di diritto del direttivo saranno Francesco Pastore ed Ernesto Sica in quanto ricoprono rispettivamente il ruolo di co-coordinatore provinciale e membro del direttivo regionale.

Il nuovo direttivo di Forza Italia Pontecagnano Faiano è pronto a intraprendere un percorso di crescita e sviluppo, con l'obiettivo di rappresentare al meglio le esigenze e i desideri della comunità. Si pone come punto di riferimento per tutti coloro che desiderano un futuro di prosperità e benessere per Pontecagnano Faiano.