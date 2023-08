Mucca vagante in autostrada, traffico in tilt sulla A2 nel Salernitano La circolazione è stata temporaneamente bloccata tra gli svincoli di Pontecagnano e San Mango

Mucca vagante in autostrada: traffico bloccato nel Salernitano. E' stata interrotta per circa mezz'ora la circolazione tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in direzione di Fisciano. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Dopo l'intervento, conclusosi intorno alle 9.15, la circolazione è ripresa.